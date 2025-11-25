Бензема сделал дубль против «Аль-Духайля» в азиатской ЛЧ. Карим помог «Аль-Иттихаду» избежать разгрома

Карим Бензема забил два мяча «Аль-Духайлю» в 5-м туре азиатской Лиги чемпионов.

«Аль-Иттихад», за который выступает экс-нападающий «Реала», уступил 2:4, оба гола команды Сержиу Консейсау на счету Бензема. У соперника сделал хет-трик Адиль Бубина, еще один гол у Кшиштофа Пентека.

После пяти туров азиатской Лиги чемпионов «Аль-Иттихад» Бензема идет восьмым, «Аль-Духайль» занимает шестое место. В следующем туре клуб из Саудовской Аравии 23 декабря примет «Насаф», катарцы за день до этого сыграют в гостях с «Трактором Сази».