Хавбек «Байера» Гарсия о Гвардиоле: «Легенда «Манчестер Сити». Пеп одержим футболом – новая информация каждый день, нужно было не отставать и стремиться учиться»

Алеиш Гарсия: Пеп хочет, чтобы все было идеально – это его ключ к успеху.

Полузащитник «Байера » Алеиш Гарсия вспомнил о работе с Пепом Гвардиолой в «Манчестер Сити ».

Сегодня «Манчестер Сити» примет «Байер» в матче 5-го тура Лиги чемпионов. Гарсия выступал за «горожан» в сезоне-2016/17.

«По натуре я любопытный игрок: мне нравится тактика и понимание причин происходящего. Больше всего меня поразило количество различных решений, которые он давал на каждый отдельный матч. Гвардиола мог предлагать совершенно разные объяснения в зависимости от соперника, от того, как он прессинговал или строил оборону. Ресурсы были безграничны.

Он одержим футболом. В этом смысле нужно было либо быть умным и стремиться учиться, либо не отставать, потому что каждый день вы получали новую информацию. Он хотел, чтобы все было идеально, вплоть до мельчайших деталей. Это было ключом к его успеху.

Не думаю, что кто-то мог представить, что он все еще будет в «Сити», но он отличается от остальных. Он легенда клуба. Я рад видеть его снова. В последнее время мы не переписывались, но пересекались на нескольких турнирах по гольфу, всегда приятно провести с ним время», – сказал Гарсия.