Ротенберг будет главным тренером сборной России в майском турне. Плотникова назначат капитаном («Матч ТВ»)

Роман Ротенберг возглавит сборную России в мае.

Российская национальная команда проведет традиционное турне в мае. Пост главного тренера займет Роман Ротенберг, сообщает «Матч ТВ ».

В 2025 году сборная России проведет два матча в Тольятти, а также сыграет в Минске и в Астане в рамках турнира со сборной Казахстана перед чемпионатом мира.

«Главным тренером сборной России станет Роман Ротенберг , его помощники могут быть другими, чем были у него в этом сезоне КХЛ . Костяк сборной России составят игроки ЦСКА и СКА. Капитаном будет Сергей Плотников », – сообщил источник.