Ротенберг будет главным тренером сборной России в майском турне. Плотникова назначат капитаном («Матч ТВ»)
Роман Ротенберг возглавит сборную России в мае.
Российская национальная команда проведет традиционное турне в мае. Пост главного тренера займет Роман Ротенберг, сообщает «Матч ТВ».
В 2025 году сборная России проведет два матча в Тольятти, а также сыграет в Минске и в Астане в рамках турнира со сборной Казахстана перед чемпионатом мира.
«Главным тренером сборной России станет Роман Ротенберг, его помощники могут быть другими, чем были у него в этом сезоне КХЛ. Костяк сборной России составят игроки ЦСКА и СКА. Капитаном будет Сергей Плотников», – сообщил источник.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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