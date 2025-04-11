«МЮ» выиграл 2 из 8 последних матчей. Дальше – выезд к «Ньюкаслу»

«Манчестер Юнайтед» не побеждает три матча.

Команда Рубена Аморима сыграла вничью с «Лионом » в четвертьфинале Лиги Европы – 2:2. Ранее она разделила очки с «Манчестер Сити» (0:0) и уступила «Ноттингем Форест» (0:1) в АПЛ .

В последних восьми матчах во всех турнирах манкунианцы одержали всего две победы, пять раз сыграли вничью и один раз проиграли.

13 апреля «МЮ » выступит в гостях у «Ньюкасла».