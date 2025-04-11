«МЮ» выиграл 2 из 8 последних матчей. Дальше – выезд к «Ньюкаслу»
«Манчестер Юнайтед» не побеждает три матча.
Команда Рубена Аморима сыграла вничью с «Лионом» в четвертьфинале Лиги Европы – 2:2. Ранее она разделила очки с «Манчестер Сити» (0:0) и уступила «Ноттингем Форест» (0:1) в АПЛ.
В последних восьми матчах во всех турнирах манкунианцы одержали всего две победы, пять раз сыграли вничью и один раз проиграли.
13 апреля «МЮ» выступит в гостях у «Ньюкасла».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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