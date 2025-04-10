Перерыв
Лига конференций. 1/4 финала. «Челси» в гостях у «Легии», «Бетис» принимает «Ягеллонию», «Целе» – «Фиорентина»
«Челси» играет с «Легией» на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.
«Бетис» принимает «Ягеллонию», «Фиорентина» играет с «Целе» в гостях.
Лига конференций
1/4 финала
Первые матчи
10 апреля 16:45, Стадион Войска Польского
10 апреля 19:00, Бенито Вильямарин
10 апреля 19:00, Арена Петрол
Не начался
-xG-
10 апреля 19:00, Теле2 Арена
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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