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Лига конференций. 1/4 финала. «Челси» в гостях у «Легии», «Бетис» принимает «Ягеллонию», «Целе» – «Фиорентина»

«Челси» играет с «Легией» на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Бетис» принимает «Ягеллонию», «Фиорентина» играет с «Целе» в гостях.

Лига конференций

1/4 финала

Первые матчи

Лига Конференций. 1/4 финала
10 апреля 16:45, Стадион Войска Польского
Легия
Перерыв
0 - 0
-xG-
Челси
Перерыв
Легия
Тобяш, Рубен Винагре, Вшолек, Капуади, Панков, Аугустыняк, Лукиньяс, Элитим, Ойеделе, Ходына, Морисита, Мендеш, Ковачевич, Барсия, Олевиньски, Гонсалвес, Бичахчян, Кун, Мози, Шчепаняк, Пекхарт
Запасные: Шчепаняк, Барсия, Кун, Мози, Пекхарт, Ковачевич, Олевиньски, Гонсалвес, Мендеш, Бичахчян
1тайм
Челси:
Йоргенсен, Гюсто, Бадьяшиль, Адарабиойо, Ачимпонг, Джеймс, Дьюзбери-Холл, Палмер, Джордж, Санчо, Нкунку, Санчес, Кукурелья, Колуилл, Чалоба, Фернандес, Кайседо, Амугу, Рак-Сакьи, Нету, Мадуэке, Джексон, Меука
Запасные: Шчепаняк, Барсия, Кун, Мози, Пекхарт, Ковачевич, Олевиньски, Гонсалвес, Мендеш, Бичахчян
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Лига Конференций. 1/4 финала
10 апреля 19:00, Бенито Вильямарин
Бетис
Не начался
-xG-
Ягеллония
Лига Конференций. 1/4 финала
10 апреля 19:00, Арена Петрол
Целе
Не начался
-xG-
Фиорентина
Лига Конференций. 1/4 финала
10 апреля 19:00, Теле2 Арена
Юргорден
Не начался
-xG-
Рапид Вена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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