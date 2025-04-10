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Николич признан Winline лучшим тренером марта в РПЛ. ЦСКА набрал 10 очков в 4 матчах месяца

Марко Николич стал лучшим тренером РПЛ в марте.

Тренер ЦСКА победил во всех трех голосованиях (болельщиков, легенд РПЛ и экспертов канала «Матч Премьер») и получил награду Winline тренеру месяца. Армейцы набрали 10 очков в 4 матчах лиги в марте.

Николич опередил Мурада Мусаева («Краснодар»), Джонатана Альбу («Ростов»), Франка Артига («Химки») и Сергея Ташуева («Ахмат»).

Акинфеев признан Winline игроком марта в РПЛ. Комментаторы выбрали Сергеева

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РПЛ
рейтинги
logoпремьер-лига Россия
logoМарко Николич
logoЦСКА
logoСергей Ташуев
logoМурад Мусаев
logoЖорди Альба
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