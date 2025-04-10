Николич признан Winline лучшим тренером марта в РПЛ. ЦСКА набрал 10 очков в 4 матчах месяца
Марко Николич стал лучшим тренером РПЛ в марте.
Тренер ЦСКА победил во всех трех голосованиях (болельщиков, легенд РПЛ и экспертов канала «Матч Премьер») и получил награду Winline тренеру месяца. Армейцы набрали 10 очков в 4 матчах лиги в марте.
Николич опередил Мурада Мусаева («Краснодар»), Джонатана Альбу («Ростов»), Франка Артига («Химки») и Сергея Ташуева («Ахмат»).
Акинфеев признан Winline игроком марта в РПЛ. Комментаторы выбрали Сергеева
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РПЛ
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