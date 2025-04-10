Горшков о пиве: «Спорный вопрос. Раньше семьям с детьми было страшно идти на стадион – много выпивших и прочее. Сейчас намного лучше»

Александр Горшков не хочет возвращения пива на стадионы из-за безопасности.

Ранее идею возвращения пива на арены поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев: «Нужно возвращать. Если человек хочет выпить, он делает кассу магазину – ее можно перенести на спортсооружения. Но межведомственная работа идет вяло».

«Лично мне все равно, я не сторонник пива. Мне оно что есть, что его нет.

Конечно, для клубов это было бы подспорье, спонсоры, да и просто продажа – это дополнительная статья доходов.

Но мне бы хотелось, чтобы на стадионы с детьми ходили, как это сейчас и происходит, семьями спокойно ходят. Не стоит это забывать, это важный момент.

Раньше не ходили семьями, потому что было страшно идти на стадион по многим причинам, много выпивших и прочее. Сейчас в этом отношении все намного лучше.

Так что вопрос о возвращении пива спорный. Но, повторюсь, что касается меня, мне не интересно», – сказал бывший полузащитник «Зенита » Горшков .