Горшков о пиве: «Спорный вопрос. Раньше семьям с детьми было страшно идти на стадион – много выпивших и прочее. Сейчас намного лучше»
Ранее идею возвращения пива на арены поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев: «Нужно возвращать. Если человек хочет выпить, он делает кассу магазину – ее можно перенести на спортсооружения. Но межведомственная работа идет вяло».
«Лично мне все равно, я не сторонник пива. Мне оно что есть, что его нет.
Конечно, для клубов это было бы подспорье, спонсоры, да и просто продажа – это дополнительная статья доходов.
Но мне бы хотелось, чтобы на стадионы с детьми ходили, как это сейчас и происходит, семьями спокойно ходят. Не стоит это забывать, это важный момент.
Раньше не ходили семьями, потому что было страшно идти на стадион по многим причинам, много выпивших и прочее. Сейчас в этом отношении все намного лучше.
Так что вопрос о возвращении пива спорный. Но, повторюсь, что касается меня, мне не интересно», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Горшков.
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