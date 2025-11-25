Куртуа и Хейсен – вне заявки «Реала» на матч с «Олимпиакосом»

Тибо Куртуа не сыграет с «Олимпиакосом».

Вратарь «Реала » Тибо Куртуа пропустит матч с «Олимпиакосом » в 5-м туре Лиги чемпионов.

Бельгиец не попал в заявку команды на завтрашнюю игру. Сообщалось , что у Куртуа гастроэнтерит.

Также игру пропустит Дин Хейсен – защитник, по данным Marca, испытывает дискомфорт в колене после матча Ла Лиги против «Эльче» (2:2).