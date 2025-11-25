Куртуа и Хейсен – вне заявки «Реала» на матч с «Олимпиакосом»
Тибо Куртуа не сыграет с «Олимпиакосом».
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит матч с «Олимпиакосом» в 5-м туре Лиги чемпионов.
Бельгиец не попал в заявку команды на завтрашнюю игру. Сообщалось, что у Куртуа гастроэнтерит.
Также игру пропустит Дин Хейсен – защитник, по данным Marca, испытывает дискомфорт в колене после матча Ла Лиги против «Эльче» (2:2).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Реала»
