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Ротенберг опубликовал расширенный состав сборной России на майское турне

Назван расширенный состав сборной России на майское турне.

«Спешу сообщить, что сборная России в третий раз примет участие в Туре сборной, который стал для нас хорошей традицией. На этот раз мы сыграем в трех городах и трех странах.

Сбор начнется 24 апреля в Новогорске и продлится до 29-го числа, когда команда вылетит в Астану, где мы примем участие в международном турнире со сборными Казахстана и Беларуси. Далее сыграем два матча с нашей братской сборной в Тольятти и завершим турне в Минске», – написал Роман Ротенберг, который станет главным тренером команды. 

Состав команды выглядит так:

Вратари: Евгений Волохин («Сочи»), Денис Костин («Сибирь»), Артемий Плешков (СКА), Денис Попов (АКМ), Александр Самойлов («Северсталь»);

Защитники: Тимур Ахияров («Сибирь»), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Владимир Грудинин, Тимофей Давыдов, Артем Щучинов («Северсталь»), Семен Ибрагимов («Сочи»), Илья Карпухин, Дмитрий Юдин (СКА), Богдан Конюшков («Торпедо»), Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Владислав Семин, Магомед Шараканов («Лада»);

Нападающие: Роман Абросимов, Никита Хоружев («Нефтехимик»), Данил Аймурзин, Михаил Ильин («Северсталь»), Захар Бардаков, Михаил Воробьев, Михаил Григоренко, Павел Дедунов, Валентин Зыков, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин (СКА), Владислав Барулин («Амур»), Дмитрий Бучельников, Иван Воробьев, Станислав Яровой («Витязь»), Руслан Исхаков, Прохор Полтапов, Максим Соркин (ЦСКА), Даниил Сероух («Сочи»), Дмитрий Силантьев («Металлург»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoМаксим Соркин
logoДаниил Сероух
logoПавел Дедунов
logoВладислав Леонтьев
logoБогдан Конюшков
logoДмитрий Бучельников
logoРоман Абросимов
logoТорпедо
logoРуслан Исхаков
logoДанил Аймурзин
logoТимур Ахияров
logoСергей Толчинский
logoЯрослав Бусыгин
logoСочи
logoЗахар Бардаков
logoДмитрий Силантьев
logoВладимир Грудинин
logoВладислав Семин
logoТимофей Давыдов
logoЕвгений Волохин
logoАртем Щучинов
logoСергей Плотников
logoДмитрий Саморуков
logoАлександр Самойлов
logoВалентин Зыков
logoМарат Хайруллин
logoАртемий Плешков
logoМихаил Григоренко
logoСтанислав Яровой
logoПрохор Полтапов
logoНиколай Поляков
logoЛада
logoСибирь
АКМ
logoСемен Ибрагимов
logoДенис Костин
logoСеверсталь
logoНикита Хоружев
logoСКА
logoАмур
logoИлья Карпухин
logoДмитрий Юдин
logoМагомед Шараканов
logoИван Воробьев
logoМихаил Ильин
logoМеталлург Мг
logoМихаил Воробьев
logoВладислав Барулин
сборная России U25
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