Ротенберг опубликовал расширенный состав сборной России на майское турне

Назван расширенный состав сборной России на майское турне.

«Спешу сообщить, что сборная России в третий раз примет участие в Туре сборной, который стал для нас хорошей традицией. На этот раз мы сыграем в трех городах и трех странах.

Сбор начнется 24 апреля в Новогорске и продлится до 29-го числа, когда команда вылетит в Астану, где мы примем участие в международном турнире со сборными Казахстана и Беларуси. Далее сыграем два матча с нашей братской сборной в Тольятти и завершим турне в Минске», – написал Роман Ротенберг , который станет главным тренером команды.

Состав команды выглядит так:

Вратари: Евгений Волохин («Сочи»), Денис Костин («Сибирь»), Артемий Плешков (СКА), Денис Попов (АКМ ), Александр Самойлов («Северсталь»);

Защитники: Тимур Ахияров («Сибирь»), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Владимир Грудинин, Тимофей Давыдов, Артем Щучинов («Северсталь»), Семен Ибрагимов («Сочи»), Илья Карпухин, Дмитрий Юдин (СКА), Богдан Конюшков («Торпедо»), Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Владислав Семин, Магомед Шараканов («Лада»);

Нападающие: Роман Абросимов, Никита Хоружев («Нефтехимик»), Данил Аймурзин, Михаил Ильин («Северсталь»), Захар Бардаков, Михаил Воробьев, Михаил Григоренко, Павел Дедунов, Валентин Зыков, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин (СКА), Владислав Барулин («Амур»), Дмитрий Бучельников, Иван Воробьев, Станислав Яровой («Витязь»), Руслан Исхаков, Прохор Полтапов, Максим Соркин (ЦСКА), Даниил Сероух («Сочи»), Дмитрий Силантьев («Металлург»).