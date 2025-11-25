Облаку вручили трофей Саморы – он выиграл награду в рекордный 6-й раз. Мэр Мадрида заявил: «Ставлю абонемент на матчи «Атлетико», что никто не выиграет трофей 6 раз»

Ян Облак получил трофей Саморы по итогам минувшего сезона Ла Лиги.

Вратарю «Атлетико» Яну Облаку вручили трофей Саморы по итогам сезона Ла Лиги -2024/25.

Награда вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру. В прошлом сезоне словенский голкипер пропустил 30 голов в 36 матчах, из которых 16 провел на ноль.

Облак выиграл трофей Саморы в рекордный шестой раз – прежде это случалось в 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 годах.

До Облака лишь два голкипера в истории выигрывали эту награду по пять раз – экс-вратари «Барселоны» Виктор Вальдес и Антони Рамальетс.

«Ставлю свой абонемент на матчи «Атлетико », что никто никогда не получит шесть трофеев Саморы», – сказал мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

«Спасибо всем. Это замечательно, но надеюсь, что на шести трофеях я не остановлюсь. Собираюсь выиграть еще один», – заявил Облак.