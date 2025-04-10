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Татьяна Навка: «В Америке многое уже старое, несовременное. А посмотрите на Москву – это лучший город в мире»

Татьяне Навке нравится, как Россия изменилась за последние 20 лет.

– Вам нравится, как меняется наша страна в последние 10-20 лет?

– Очень нравится. Я езжу по России с 2004 года, и довольно масштабно: бывала во многих-многих уголках. Помню Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Владивосток, Хабаровск, Краснодар, Пермь в 2003-2004 годах – и вижу, какими эти города стали спустя 20 лет.

Да, по скорости развития это несравнимо с Арабскими Эмиратами, но я могу сравнить с Америкой, где жила с 1991 года. Давно там не была, но волей случая оказалась в 2015-м и увидела, что многое почти не изменилось, а дороги стали хуже, грязнее. Многое уже старое, несовременное.

А посмотрите на Москву – это лучший город в мире. Все иностранцы, которые приезжают, просто с ума сходят: «Не может быть! Как тут чисто, какие замечательные тротуары, магазины, рестораны! Какие люди – ухоженные, красивые, элегантные, умные». Я в восторге от России и искренне горжусь тем, что являюсь гражданкой нашей страны, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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