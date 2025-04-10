Заседание совета директоров СКА перенесено на 28 мая, сообщил Медведев: «Это позволит использовать анализ всех команд после возможного 7-го матча финала Кубка Гагарина»
Александр Медведев сообщил, что СКА подведет итоги сезона 28 мая.
Ранее сообщалось, что совет директоров петербургского клуба 18 апреля заслушает доклад главного тренера Романа Ротенберга об итогах сезона.
Напомним, СКА вылетел из Кубка Гагарина, проиграв серию первого раунда московскому «Динамо» со счетом 2-4.
«Принято решение о переносе даты заседания совета директоров СКА на 28 мая, после возможного седьмого матча финала Кубка Гагарина.
Такое решение позволит членам совета директоров использовать анализ и впечатления от всех команд и матчей в плей‑офф Кубка Гагарина, а также предстоящих игр сборной России», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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