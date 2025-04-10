Заседание совета директоров СКА перенесено на 28 мая, сообщил Медведев: «Это позволит использовать анализ всех команд после возможного 7-го матча финала Кубка Гагарина»

Александр Медведев сообщил, что СКА подведет итоги сезона 28 мая.

Ранее сообщалось , что совет директоров петербургского клуба 18 апреля заслушает доклад главного тренера Романа Ротенберга об итогах сезона.

Напомним, СКА вылетел из Кубка Гагарина, проиграв серию первого раунда московскому «Динамо» со счетом 2-4.

«Принято решение о переносе даты заседания совета директоров СКА на 28 мая, после возможного седьмого матча финала Кубка Гагарина.

Такое решение позволит членам совета директоров использовать анализ и впечатления от всех команд и матчей в плей‑офф Кубка Гагарина, а также предстоящих игр сборной России», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.