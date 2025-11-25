Руководство «Реала» поддерживает Алонсо. Тренера считают ключевой фигурой проекта (Marca)

Руководство «Реала» полностью поддерживает Хаби Алонсо.

Руководство «Реала » доверяет главному тренеру Хаби Алонсо .

Как сообщает Marca, в мадридском клубе по-прежнему полностью поддерживают Алонсо и считают его идеальным тренером для команды, несмотря на результаты в последних матчах.

Отмечается, что в «Реале» поддерживают все решения специалиста, включая тактические эксперименты и замены Винисиуса Жуниора . Алонсо считают лидером проекта, авторитет которого выше любого из игроков. При этом клуб не беспокоится из-за нестабильной обстановки, вызванной потерей очков в последних матчах, считая ее нормальным явлением.

После 13 туров «Реал» лидирует в Ла Лиге , опережая «Барселону» на одно очко. В Лиге чемпионов мадридцы занимают 7-е место в таблице общего этапа с 9 очками за 4 тура.

