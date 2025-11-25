Энрике перед матчем с «Тоттенхэмом» в ЛЧ: «Это турнир «ПСЖ», мы действующие победители. Мы хотим доминировать, но будет трудно»

Луис Энрике: ЛЧ – это турнир «ПСЖ».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ожидает, что матч с «Тоттенхэмом» будет сложным.

«ПСЖ» примет «Тоттенхэм» в среду в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

«Тренироваться легче, не нужно много говорить, потому что вы чувствуете, что это другие матчи и другое соревнование. Это наш турнир, мы действующие победители и хотим продолжать в том же духе.

«Тоттенхэм » очень хорошо начал сезон, до сих пор не проигрывал в Лиге чемпионов. Большинство их игроков выступает в сборных. Это сильная команда, матч будет не таким, как в Суперкубке Европы. Мы хотим доминировать – будет сложно, но мы играем на «Парк-де-Пренс », – сказал Энрике в эфире клубного телевидения «ПСЖ ».