Энрике перед матчем с «Тоттенхэмом» в ЛЧ: «Это турнир «ПСЖ», мы действующие победители. Мы хотим доминировать, но будет трудно»
Луис Энрике: ЛЧ – это турнир «ПСЖ».
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ожидает, что матч с «Тоттенхэмом» будет сложным.
«ПСЖ» примет «Тоттенхэм» в среду в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.
«Тренироваться легче, не нужно много говорить, потому что вы чувствуете, что это другие матчи и другое соревнование. Это наш турнир, мы действующие победители и хотим продолжать в том же духе.
«Тоттенхэм» очень хорошо начал сезон, до сих пор не проигрывал в Лиге чемпионов. Большинство их игроков выступает в сборных. Это сильная команда, матч будет не таким, как в Суперкубке Европы. Мы хотим доминировать – будет сложно, но мы играем на «Парк-де-Пренс», – сказал Энрике в эфире клубного телевидения «ПСЖ».
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18325 голосов
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости