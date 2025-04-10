Матч окончен
«Челси» разгромил «Легию» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций – 3:0. У Мадуэке дубль, Санчо сделал два ассиста
«Челси» разгромил «Легию» на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дубль сделал нападающий «синих» Нони Мадуэке. В обоих случаях ему ассистировал Джейдон Санчо.
Лига Конференций. 1/4 финала
10 апреля 16:45, Стадион Войска Польского
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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