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«Челси» разгромил «Легию» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций – 3:0. У Мадуэке дубль, Санчо сделал два ассиста

«Челси» разгромил «Легию» на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль сделал нападающий «синих» Нони Мадуэке. В обоих случаях ему ассистировал Джейдон Санчо.

Лига Конференций. 1/4 финала
10 апреля 16:45, Стадион Войска Польского
Легия
Завершен
0 - 3
-xG-
Челси
Матч окончен
Ходына   Бичахчян
83’
Ойеделе   Шчепаняк
82’
75’
Джордж   Меука
75’
Гюсто   Амугу
Лукиньяс   Пекхарт
75’
Элитим   Гонсалвес
75’
74’
  Мадуэке
73’
Нкунку
58’
Джеймс   Кукурелья
57’
  Мадуэке
Вшолек   Кун
53’
49’
  Джордж
46’
Палмер   Мадуэке
46’
Адарабиойо   Колуилл
2тайм
Перерыв
Легия
Тобяш, Рубен Винагре, Вшолек, Капуади, Панков, Аугустыняк, Лукиньяс, Элитим, Ойеделе, Ходына, Морисита, Мендеш, Ковачевич, Барсия, Олевиньски, Гонсалвес, Бичахчян, Кун, Мози, Шчепаняк, Пекхарт
Запасные: Ковачевич, Бичахчян, Барсия, Гонсалвес, Кун, Шчепаняк, Мендеш, Олевиньски, Мози, Пекхарт
1тайм
Челси:
Йоргенсен, Гюсто, Бадьяшиль, Адарабиойо, Ачимпонг, Джеймс, Дьюзбери-Холл, Палмер, Джордж, Санчо, Нкунку, Санчес, Кукурелья, Колуилл, Чалоба, Фернандес, Кайседо, Амугу, Рак-Сакьи, Нету, Мадуэке, Джексон, Меука
Запасные: Ковачевич, Бичахчян, Барсия, Гонсалвес, Кун, Шчепаняк, Мендеш, Олевиньски, Мози, Пекхарт
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Статистика Лиги конференций

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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logoЛегия
logoЛига конференций УЕФА
logoНони Мадуэке
logoТайрик Джордж
logoДжейдон Санчо
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