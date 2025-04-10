Медведев о КХЛ: «Потолок не дает возможность использовать финансовый фактор. СКА не смог бы удержать Демидова. Пропуск грубейших нарушений заставляет ребят выступать там, где безопаснее»
19-летний нападающий перешел из СКА в «Монреаль», подписав соглашение с клубом НХЛ.
– Можно ли прояснить ситуацию с уходом Ивана Демидова?
– Контракт Ивана Демидова со СКА рассчитан до окончания сезона‑2024/25. Однако было принято решение отпустить игрока в «Монреаль», не дожидаясь завершения срока договора.
Основной фактор, повлиявший на такое решение, – сетка плей‑офф НХЛ, в которой «Монреаль» попадает на «Вашингтон» Александра Овечкина. Противостояние Александра Великого и лучшего бомбардира СКА выглядит очень интригующе.
Оно, безусловно, привлечет внимание и к этой серии, и к нашему хоккею. Особенно после рекорда Александра Овечкина.
Да, Иван Демидов, конечно, очень пригодился бы нам, играя за «СКА‑1946» или «СКА‑Неву». Но в интересах игрока было принято именно такое решение.
Не могу не сказать, что потолок зарплат, устанавливаемый на следующий сезон в КХЛ, практически не дает возможности использовать финансовый фактор для переговоров с хоккеистами. Это относится и к молодым, и к зрелым игрокам.
Поэтому удержать Демидова на будущее мы тоже не смогли бы. После драки кулаками, конечно, не машут.
Но то, как у нас пропускают грубейшие нарушения на молодых хоккеистах, играющих не только в СКА, но и в других командах, это тоже заставляет ребят выступать там, где безопаснее.
И если у нас в этом плане ничего сделано не будет, будем продолжать сталкиваться с оттоком молодых талантов и дарований не только по финансовым, но и по спортивным соображениям, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Добавим, что, согласно регламенту КХЛ, оклады хоккеистов до 20 лет не входят в потолок зарплат.
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