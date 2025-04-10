Медведев о КХЛ: «Потолок не дает возможность использовать финансовый фактор. СКА не смог бы удержать Демидова. Пропуск грубейших нарушений заставляет ребят выступать там, где безопаснее»

Александр Медведев высказался относительно перехода Ивана Демидова в «Монреаль».

19-летний нападающий перешел из СКА в «Монреаль», подписав соглашение с клубом НХЛ .

– Можно ли прояснить ситуацию с уходом Ивана Демидова?

– Контракт Ивана Демидова со СКА рассчитан до окончания сезона‑2024/25. Однако было принято решение отпустить игрока в «Монреаль », не дожидаясь завершения срока договора.

Основной фактор, повлиявший на такое решение, – сетка плей‑офф НХЛ, в которой «Монреаль» попадает на «Вашингтон » Александра Овечкина . Противостояние Александра Великого и лучшего бомбардира СКА выглядит очень интригующе.

Оно, безусловно, привлечет внимание и к этой серии, и к нашему хоккею. Особенно после рекорда Александра Овечкина.

Да, Иван Демидов, конечно, очень пригодился бы нам, играя за «СКА‑1946» или «СКА‑Неву». Но в интересах игрока было принято именно такое решение.

Не могу не сказать, что потолок зарплат, устанавливаемый на следующий сезон в КХЛ , практически не дает возможности использовать финансовый фактор для переговоров с хоккеистами. Это относится и к молодым, и к зрелым игрокам.

Поэтому удержать Демидова на будущее мы тоже не смогли бы. После драки кулаками, конечно, не машут.

Но то, как у нас пропускают грубейшие нарушения на молодых хоккеистах, играющих не только в СКА , но и в других командах, это тоже заставляет ребят выступать там, где безопаснее.

И если у нас в этом плане ничего сделано не будет, будем продолжать сталкиваться с оттоком молодых талантов и дарований не только по финансовым, но и по спортивным соображениям, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Добавим, что, согласно регламенту КХЛ, оклады хоккеистов до 20 лет не входят в потолок зарплат.