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  • Черкас хочет, чтобы Ротенберг остался в СКА: «Если понадобится поддержка ветеранов – организую. Он растет как тренер. Болельщикам нравится команда и работа Романа»
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Черкас хочет, чтобы Ротенберг остался в СКА: «Если понадобится поддержка ветеранов – организую. Он растет как тренер. Болельщикам нравится команда и работа Романа»

Сергей Черкас выразил поддержку Роману Ротенбергу.

СКА уступило «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Петербургский клуб вылетел в первом раунде плей-офф впервые с 2010 года.

– Стоит ли дать шанс Роману Ротенбергу на посту главного тренера СКА?

– Я бы очень хотел, чтобы Роман Борисович продолжал работать. Я плохо представляю его отсутствие.

Почему? Потому что он растет как тренер и очень много делать для питерского хоккея. Полные трибуны. Мне иногда говорят: «Полные трибуны. Зритель сам приходит».

Но когда я работал с Михайловым, Ледовый собирал 2-3 тысячи зрителей. А сейчас Питер живет хоккеем. Болельщикам нравится команда, нравится то, как работает Ротенберг.

Да, бывает разное. Иногда что-то не получается. Но здесь нужно сделать правильные выводы и найти причины, что не получилось.

Еще недавно ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина, а сегодня тоже вылетел в первом раунде. Это же не значит, что там совсем все плохо. Нельзя при первой же неудаче делать такие выводы.

Я знаю мнение ветеранов и большинства болельщиков. Все хотели бы, чтобы Роман Борисович продолжал работать и чтобы он доказал, что это было недоразумение в этом сезоне.  

– Вы сказали про ветеранов. Не планируется новое письмо ветеранов СКА в поддержку Романа Ротенберга?

– Если это понадобится и руководство клуба попросит нас об этом, то мы это сделаем. Конечно, мы можем и сами это сделать.

Но пока нет информации и Роман Борисович работает.

Если понадобится поддержка ветеранов, я лично организую это. Я за то, чтобы Роман Борисович работал, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
Сергей Черкас
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