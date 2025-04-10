Дмитрий Губерниев: «Я бы с удовольствием возглавил две федерации – биатлонную и лыжную, но меня не хватит. Сконцентрируюсь на лыжной»
Выборы президента федерации состоятся в 2026 году. С 2010 года ФЛГР руководит Елена Вяльбе.
«Нужно смотреть за развитием лыж в стране. Вяльбе в интервью сказала, что в лыжах далеко не все хорошо на местах. Она только открыла глаза? Развивать лыжи – ее дело в том числе. Детей в секции надо завлекать не только Большуновым, но и созданными для них условиями.
Есть такая профессия: укрывать спортсменов одеялами, Вяльбе в этом преуспела. После рекорда Овечкина она бы и его накрыла одеяльцем, но не успела доехать до ледовой арены за океаном.
Надо сконцентрироваться на развитии лыж в стране. Я бы с удовольствием возглавил две федерации: биатлонную и лыжную, но меня не хватит. Сконцентрируюсь на лыжной федерации. Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.
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