Монте-Карло (ATP). 3-й круг. Рублев играет с Фисом, Медведев встретится с де Минауром, Алькарас – с Альтмаером, Циципас – с Боржесом
Андрей Рублев играет с Артуром Фисом в третьем круге в Монте-Карло.
Даниил Медведев встретится с Алексом де Минауром.
Сетка турнира здесь.
Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
6 – 13 апреля 2025
ATP 1000
Призовой фонд – 6 128 940 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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