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Монте-Карло (ATP). 3-й круг. Рублев играет с Фисом, Медведев встретится с де Минауром, Алькарас – с Альтмаером, Циципас – с Боржесом

Андрей Рублев играет с Артуром Фисом в третьем круге в Монте-Карло.

Даниил Медведев встретится с Алексом де Минауром.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

6 – 13 апреля 2025

ATP 1000

Призовой фонд – 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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