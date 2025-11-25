Ринат Билялетдинов о «Краснодаре» против «Локомотива»: «Показалось, что приехала хорошая латиноамериканская сборная. «Быки» гипотетически обыграли бы Чили»

Ринат Билялетдинов: «Краснодар» не уступает сборной Чили.

Бывший тренер клубов РПЛ Ринат Билялетдинов поделился о матче Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

– «Локомотив» – «Краснодар» – читалось изначально, но не по сути игры все же?

– Был на стадионе. Сразу поймал себя на мысли, что «Краснодар» в очень хорошем состоянии, несмотря ни на что.

Показалось даже, что на «Локомотив» приехала какая-то хорошая сборная из латиноамериканской страны. Уберите вратарскую позицию, Сперцяна и Черникова, так оно и есть.

– Без юмора?

– Конечно. Вообще удивительно, как в таком тонусе предстали. По движению, взаимодействию, работе с мячом все соответствует.

Вот если брать недавно увиденную Чили, то «Краснодар» ни в чем не уступает, а стилистически похож. И если уж совсем гипотетически, чилийцев они бы обыграли.

Вообще очень мощно провели матч в Черкизове. Если бы не Антон Митрюшкин , понятно, увезли бы три очка. Все тащил, даже в моменте с голом.

Только один мяч взглядом проводил, когда в штангу попали. Но там с разбега, на опережение головой – любой вратарь был бы бессилен, – сказал Ринат Билялетдинов .

15 ноября сборная Чили обыграла сборную России (2:0) в товарищеском матче.