«Локо» оштрафован на 30 тысяч рублей за кричалки фанатов в матче с «Зенитом». Они скандировали про «позор российского футбола»

«Локомотив» наказан штрафом в 30 тысяч рублей за кричалки фанатов про «Зенит».

5 апреля железнодорожники дома сыграли вничью с петербуржцами (1:1). Во время игры болельщики хозяев скандировали «Зенит» – позор российского футбола». «Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирования болельщиков в адрес «Зенита», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. КДК может наказать «Локомотив» за скандирование болельщиками «оскорбительных выражений» в матче с «Зенитом». Они кричали «Зенит» – позор российского футбола»