«Локо» оштрафован на 30 тысяч рублей за кричалки фанатов в матче с «Зенитом». Они скандировали про «позор российского футбола»
«Локомотив» наказан штрафом в 30 тысяч рублей за кричалки фанатов про «Зенит».
5 апреля железнодорожники дома сыграли вничью с петербуржцами (1:1). Во время игры болельщики хозяев скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
«Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирования болельщиков в адрес «Зенита», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
КДК может наказать «Локомотив» за скандирование болельщиками «оскорбительных выражений» в матче с «Зенитом». Они кричали «Зенит» – позор российского футбола»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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