12 игроков СКА включены в расширенный состав сборной России на майское турне. В 2024-м команду представляли 22 хоккеиста системы петербуржцев

В сборную России вызваны 12 игроков СКА.

Сегодня главный тренер национальной команды Роман Ротенберг назвал расширенный состав команды на майское турне.

В него вошли 12 хоккеистов петербургского клуба: Артемий Плешков , Илья Карпухин , Дмитрий Юдин , Захар Бардаков, Михаил Воробьев, Михаил Григоренко , Павел Дедунов, Валентин Зыков , Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский и Марат Хайруллин.

В 2024 году в окончательный состав сборной России на майское турне были включены 17 игроков СКА и 5 хоккеистов «СКА-1946».

Сборная России проведет один матч с командой Казахстана и четыре игры со сборной Беларуси. Матчи пройдут в Астане, Тольятти и Минске с 1 по 8 мая.