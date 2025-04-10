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  • 12 игроков СКА включены в расширенный состав сборной России на майское турне. В 2024-м команду представляли 22 хоккеиста системы петербуржцев
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12 игроков СКА включены в расширенный состав сборной России на майское турне. В 2024-м команду представляли 22 хоккеиста системы петербуржцев

В сборную России вызваны 12 игроков СКА.

Сегодня главный тренер национальной команды Роман Ротенберг назвал расширенный состав команды на майское турне.

В него вошли 12 хоккеистов петербургского клуба: Артемий ПлешковИлья КарпухинДмитрий Юдин, Захар Бардаков, Михаил Воробьев, Михаил Григоренко, Павел Дедунов, Валентин Зыков, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский и Марат Хайруллин.

В 2024 году в окончательный состав сборной России на майское турне были включены 17 игроков СКА и 5 хоккеистов «СКА-1946».

Сборная России проведет один матч с командой Казахстана и четыре игры со сборной Беларуси. Матчи пройдут в Астане, Тольятти и Минске с 1 по 8 мая.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoКХЛ
logoСКА
logoРоман Ротенберг
сборная России U25
logoНиколай Поляков
logoДмитрий Юдин
logoПавел Дедунов
logoЗахар Бардаков
logoМихаил Григоренко
logoАртемий Плешков
logoИлья Карпухин
logoМарат Хайруллин
logoВалентин Зыков
logoМихаил Воробьев
logoСергей Толчинский
logoСергей Плотников
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