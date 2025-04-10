12 игроков СКА включены в расширенный состав сборной России на майское турне. В 2024-м команду представляли 22 хоккеиста системы петербуржцев
В сборную России вызваны 12 игроков СКА.
Сегодня главный тренер национальной команды Роман Ротенберг назвал расширенный состав команды на майское турне.
В него вошли 12 хоккеистов петербургского клуба: Артемий Плешков, Илья Карпухин, Дмитрий Юдин, Захар Бардаков, Михаил Воробьев, Михаил Григоренко, Павел Дедунов, Валентин Зыков, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский и Марат Хайруллин.
В 2024 году в окончательный состав сборной России на майское турне были включены 17 игроков СКА и 5 хоккеистов «СКА-1946».
Сборная России проведет один матч с командой Казахстана и четыре игры со сборной Беларуси. Матчи пройдут в Астане, Тольятти и Минске с 1 по 8 мая.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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