Кузьмичев о 120 млн долларов для Батракова: «Шпинев оговорился – было сказано, что готовы дать порядка 10 млн в год. Сделка даже не обсуждалась из-за позиции «Локомотива»

Кузьмичев о 120 млн долларов для Батракова: Шпинев оговорился, было 10 млн в год.

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Батракова , опроверг информацию об отказе хавбека «Локомотива » от 120 млн долларов в год в Саудовской Аравии.

«Очевидно, что Вадим Шпинев оговорился. Там не была точно определена сумма и предложение. На тот момент «Локомотив » не рассматривал никакие предложения по Алексею.

Было сказано, что готовы дать зарплату большую, порядка 10 млн долларов в год. Это даже не обсуждалось, потому что сделка не могла состояться из-за позиции клуба. То, что Вадик сказал про 120 млн долларов – оговорился немножко», – сказал Кузьмичев .