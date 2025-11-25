Кузьмичев о 120 млн долларов для Батракова: «Шпинев оговорился – было сказано, что готовы дать порядка 10 млн в год. Сделка даже не обсуждалась из-за позиции «Локомотива»
Кузьмичев о 120 млн долларов для Батракова: Шпинев оговорился, было 10 млн в год.
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Батракова, опроверг информацию об отказе хавбека «Локомотива» от 120 млн долларов в год в Саудовской Аравии.
«Очевидно, что Вадим Шпинев оговорился. Там не была точно определена сумма и предложение. На тот момент «Локомотив» не рассматривал никакие предложения по Алексею.
Было сказано, что готовы дать зарплату большую, порядка 10 млн долларов в год. Это даже не обсуждалось, потому что сделка не могла состояться из-за позиции клуба. То, что Вадик сказал про 120 млн долларов – оговорился немножко», – сказал Кузьмичев.
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18316 голосов
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости