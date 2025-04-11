Онана на 95-й ладонями отбил мяч перед собой после удара Микаутадзе по центру, и Шерки забил «МЮ» – 2:2

Андре Онана допустил ошибку на 95-й минуте, и «МЮ» упустил победу.

«Лион» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед » (2:2) дома в первом матче 1/4 финала Лиги Европы , забив в добавленное время.

На 95-й минуте форвард лионцев Жорж Микаутадзе пробил по центру ворот англичан, находясь чуть дальше одиннадцатиметровой отметки.

Голкипер «МЮ» Андре Онана среагировал на сильный удар грузина, но успел лишь подставить ладони, отбив мяч прямо перед собой. Этим воспользовался полузащитник Райан Шерки , который первым успел на добивание и подрезал мяч над вратарем, отправив его в сетку.

Изображения: кадры из трансляции

Напомним, что и первый гол «Лиона» был забит после неудачных действий Онана. На 25-й минуте Тьяго Альмада со штрафного с левого фланга навесил в область вратарской, Мусса Ниакате выпрыгнул в попытке сыграть головой, но не достал до мяча. Он смутил голкипера – мяч ударился перед ним об газон, а затем от рук камерунца влетел в ворота.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Андре Онана: «МЮ» намного лучше «Лиона». Мы знаем некоторых из их игроков, но я не думаю, что нам нужно фокусироваться на них. Речь скорее о нас»

Матич о словах Онана, что «МЮ» намного лучше «Лиона»: «Если ты один из худших вратарей в истории «Юнайтед», то должен думать, что говоришь»