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«Лион» забил «МЮ» со штрафного с фланга – Альмада подал, мяч никого не коснулся, ударился об газон перед Онана и от его рук влетел в ворота

«Лион» забил «Манчестер Юнайтед» со штрафного с фланга.

«МЮ» играет с «Лионом» на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (0:1, первый тайм).

На 25-й минуте аргентинский хавбек Тьяго Альмада со штрафного с левого фланга навесил в область вратарской. Защитник французов Мусса Ниакате выпрыгнул в попытке сыграть головой, но не достал до мяча.

Однако он смутил вратаря Андре Онана, который не смог сыграть четко – мяч ударился перед ним об газон, а затем от рук камерунца влетел в сетку ворот.

Изображения: кадры из транцсляции

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Андре Онана: «МЮ» намного лучше «Лиона». Мы знаем некоторых из их игроков, но я не думаю, что нам нужно фокусироваться на них. Речь скорее о нас»

Матич о словах Онана, что «МЮ» намного лучше «Лиона»: «Если ты один из худших вратарей в истории «Юнайтед», то должен думать, что говоришь»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
logoлига 1 Франция
logoАндре Онана
logoЛион
logoпремьер-лига Англия
logoТьяго Альмада
logoМусса Ниакате
logoЛига Европы УЕФА
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