Инфантино о смерти Симоняна: «Он посвятил футболу значительную часть жизни. Выражаю соболезнования от имени ФИФА и мирового футбольного сообщества»

Президент ФИФА Инфантино почтил память Никиты Симоняна.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.

Олимпийский чемпион по футболу и лучший бомбардир в истории «Спартака » 23 ноября ушел из жизни в возрасте 99 лет.

«С прискорбием узнал о смерти Никиты Симоняна в возрасте 99 лет. Знаменитый бывший капитан сборной СССР , который вывел свою страну на первый в истории чемпионат мира по футболу, а также забил первый гол за свою страну в финальной части.

Последний оставшийся в живых из команды, завоевавшей золотую медаль на Олимпийском футбольном турнире 1956 года, он посвятил футболу значительную часть своей жизни. От имени всех сотрудников ФИФА и мирового футбольного сообщества я выражаю искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кто знал его и работал с ним», – написал Инфантино.