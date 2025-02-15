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  • Кондратюк, Мишина и Галлямов победили, Винисиус хочет 25 млн в год, Медина близок к уходу из «Спартака», «Челси» разгромлен, Брезаз-Буше выиграла спринт, Мусиала продлил контракт и другие новости
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Кондратюк, Мишина и Галлямов победили, Винисиус хочет 25 млн в год, Медина близок к уходу из «Спартака», «Челси» разгромлен, Брезаз-Буше выиграла спринт, Мусиала продлил контракт и другие новости

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу пар в финале Гран-при России, вторыми в Красноярске стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертую строчку. Короткая программа среди мужчин осталась за Марком Кондратюком, а Петр Гуменник стал вторым.

2. Хесус Медина, по всей видимости, покидает «Спартак». С утра стало известно, что подписать полузащитника «Спартака» рассчитывает «Васко да Гама», а вечером появилась информация о скором переходе парагвайца в «Ботафого» на правах аренды.

3. У Винисиуса Жуниора и «Реала» нет прогресса в работе над новым контрактом. По одним данным, переговоров не ведется вообще, по другим – две встречи между сторонами уже состоялось, футболист хочет получать 25 млн евро – больше всех в клубе.

4. Жюстин Брезаз-Буше выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону в Швейцарии, в тройку также вошли Франциска Пройс и Суви Минккинен. Француженка завоевалачетвертое золото ЧМ в карьере.

5. Яна Бурлакова победила в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Бронзу завоевала еще одна россиянка – Алина Лысенко.

6. «Челси» потерпел третье поражение в последних четырех играх – от «Брайтона» (0:3). В последних 9 турах АПЛ у лондонцев лишь две победы. Энцо Мареска признал, что это была худшая игра «синих» под его руководством.

7. В КХЛ «Локомотив» обыграл «Северсталь» (5:1), а «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» (3:0). Джош Ливо набрал очки в 9-м матче подряд и находится в 7 шайбах от повторения рекорда Сергея Мозякина по количеству голов за один чемпионат.

8. Норвегия и ряд других стран намерены опротестовать решение ISU допустить Россию и Беларусь к отбору на Олимпийские игры-2026. Александр Тихонов резко отреагировал на такую инициативу: «Я норвежцев называю отмороженными. Их никуда нельзя допускать! Такого количества астматиков нет ни в одной стране мира».

9. Родриго Саласар так хочет выступать за «Зенит», что лично договаривается с «Брагой» о трансфере. Супруга и сын футболиста уже прилетели в Абу-Даби и ждут финального решения по сделке, ранее признанной португальским клубом отмененной.

10. Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, по информации ТАСС, завершат карьеру в конце сезона. Сами фигуристы прокомментировали публикацию так: «Мы продолжаем кататься и выступать, заявления о завершении карьеры нет».

11. «Реал» хочет представить план по улучшению системы судейства, в котором упор сделан на прозрачность в работе ВАР и признание ошибок.

12. Джамал Мусиала и «Бавария» продлили контракт до 2030 года, полузащитник будет получать 25-26 млн евро в год. Летом 2029 года отступные снизятся со 175 млн евро до 100 млн.

13. Сергей Галицкий потратил на «Краснодар» более 3,5 млрд рублей в прошлом году. В 2023-м со стороны бизнесмена вложений не было, а в 2022-м он передал клубу 5,3 млрд рублей.

14. Подозреваемый в избиении комментатора Романа Скворцова задержан в Новосибирске. «Полицейские опрашивают мужчину, информация проверяется», – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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Доминик Гашек: «К Путину на вечеринку меня приглашали дважды, но я не ходил – говорил, что лучше выпью пива с друзьями. Понятия не имел, куда движется его политика»

Савичев о жизни в Германии после конфликта на Украине: «Отношение сильно поменялось. Тут газеты лучше не брать – одно вранье. Нам сразу отрубили российские программы на ТВ»

Гинер об отстранении России: «Что надо сделать, чтобы везде играли, как израильтяне, и нас не дисквалифицировали? Вы задаете вопрос, на который весь мир не может ответить»

Александр Овечкин: «Не буду включать Турнир четырех наций. Смысл смотреть то, где не участвует Россия?»

Лещук о ежемесячных тратах: «300 тысяч – ресторан, развлечения, еды купить, квартплата. Остальные деньги уходят в инвестиции: американский фондовый рынок, недвижимость»

Степанова о выступлении вице-президента США в Мюнхене: «Порадовалась точности собственного прогноза, еще три месяца назад сказала: «Меняться придется вам, европейцы!»

Дмитрий Козловский: «Чем-то помочь Бойковой лично я не могу, Александра должна сама решить свои вопросы. Она это может сделать»

Опубликовал: Александр Суряев
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