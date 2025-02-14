Саласар хочет в «Зенит» и пытается донести это до руководства «Браги». Хавбек договаривается о трансфере, его семья – в Абу-Даби («СЭ»)
Родриго Саласар хочет выступать за «Зенит».
Центральный полузащитник «Браги» находится в Португалии, где лично договаривается с клубом о переходе в «Зенит», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Футболист хочет выступать за петербургскую команду и пытается донести эту позицию до руководства.
При этом супруга и сын футболиста уже прилетели в Абу-Даби и ждут финального решения по сделке.
Прежде в португальском клубе подтвердили отмену сделку по переходу хавбека.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем