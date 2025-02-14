Саласар хочет в «Зенит» и пытается донести это до руководства «Браги». Хавбек договаривается о трансфере, его семья – в Абу-Даби («СЭ»)

Родриго Саласар хочет выступать за «Зенит».

Центральный полузащитник «Браги» находится в Португалии, где лично договаривается с клубом о переходе в «Зенит », об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

Футболист хочет выступать за петербургскую команду и пытается донести эту позицию до руководства.

При этом супруга и сын футболиста уже прилетели в Абу-Даби и ждут финального решения по сделке.

Прежде в португальском клубе подтвердили отмену сделку по переходу хавбека.