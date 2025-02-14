Степанова о выступлении вице-президента США в Мюнхене: «Порадовалась точности собственного прогноза, еще три месяца назад сказала: «Меняться придется вам, европейцы!»
Степанова рассказала, что в День влюбленных смотрела новости политики и экономики.
«А как вы отпраздновали День всех влюбленных? Я со своим спутником осталась дома и смотрела видео для взрослых (пресс-конференцию главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной по ключевой ставке).
После просмотра мощной пресс-конференции Эльвиры Сахипзадовны программа празднования Дня всех влюбленных была продолжена прослушиванием выступления (вице-президента США) Джей Ди Вэнса (на конференции по безопасности в Мюнхене).
Порадовалась точности собственного прогноза, еще три месяца назад сказала: «Меняться придется вам, европейцы!» – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Вероники Степановой
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