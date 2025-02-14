Гинер об отстранение России: «Что надо сделать, чтобы везде играли, как израильтяне, и нас не дисквалифицировали? Вы задаете вопрос, на который весь мир не может ответить»

Евгений Гинер ответил на вопрос о возможности возвращения России на турниры.

– Александр Дюков переизбран президентом РФС. Поддерживаете это решение?

– Я принципиальный человек. Если бы не верил ему или не поддерживал – не шел бы вице-президентом в исполком РФС.

– Дюков верит, что Россию вернут в еврокубки в его новый срок на посту. А вы?

– Верю, что РФС очень плотно этим занимается.

А верить в возвращение… Мне у кого пойти спросить? У Чеферина или Инфантино? Или у европейских и американских политиков? Вы скажите, я пойду, спрошу.

Что надо сделать, чтобы везде играли, как израильтяне, и нас не будут дисквалифицировать, и все будет здорово? Вы задаете вопрос, на который весь мир не может ответить, – сказал президент ЦСКА Евгений Гинер.