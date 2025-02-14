«Реал» и Винисиус не ведут переговоры о продлении контракта (Хосеп Педрероль)
«Реал» и Винисиус Жуниор не ведут переговоры о новом соглашении.
Ранее сообщалось, что представители вингера с 2023 года ведут переговоры с саудовской лигой.
Как сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрероль, «Реал» не будет вести переговоры о продлении контракта с Винисиусом до лета 2026 года.
Соглашение бразильца с клубом истекает в 2027 году. Ранее сообщалось, что представителей игрока не устроило предложение «Реала» о новом контракте.
Винисиус озвучил требования по новому контракту и ждет ответа от «Реала»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: El Chiringuito TV
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