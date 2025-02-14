«Реал» и Винисиус не ведут переговоры о продлении контракта (Хосеп Педрероль)

«Реал» и Винисиус Жуниор не ведут переговоры о новом соглашении.

Ранее сообщалось , что представители вингера с 2023 года ведут переговоры с саудовской лигой.

Как сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрероль, «Реал» не будет вести переговоры о продлении контракта с Винисиусом до лета 2026 года.

Соглашение бразильца с клубом истекает в 2027 году. Ранее сообщалось, что представителей игрока не устроило предложение «Реала» о новом контракте.

Винисиус озвучил требования по новому контракту и ждет ответа от «Реала»