Чемпионы России в танцах на льду Худайбердиева и Базин завершат карьеру в конце сезона (ТАСС)

Чемпионы России фигуристы Худайбердиева и Базин завершат карьеру в конце сезона.

Чемпионы России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершат карьеру в конце сезона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации «Р-Спорт» , Федерация фигурного катания России (ФФККР) порядка двух-трех недель назад оповестила спортсменов, что не планирует включать их в запас на олимпийский квалификационный турнир, после чего они приняли решение завершить карьеру по окончании текущего сезона.

Один из собеседников агентства отметил, что решение было инициировано партнером, но оно не связано с внутренними взаимоотношениями пары и вызвано возрастом Базина.

Худайбердиевой 22 года, Базину – 29 лет. В последние два сезона дуэт брал серебро на чемпионатах страны.