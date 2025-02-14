Чемпионы России в танцах на льду Худайбердиева и Базин завершат карьеру в конце сезона (ТАСС)
Чемпионы России фигуристы Худайбердиева и Базин завершат карьеру в конце сезона.
Чемпионы России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершат карьеру в конце сезона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По информации «Р-Спорт», Федерация фигурного катания России (ФФККР) порядка двух-трех недель назад оповестила спортсменов, что не планирует включать их в запас на олимпийский квалификационный турнир, после чего они приняли решение завершить карьеру по окончании текущего сезона.
Один из собеседников агентства отметил, что решение было инициировано партнером, но оно не связано с внутренними взаимоотношениями пары и вызвано возрастом Базина.
Худайбердиевой 22 года, Базину – 29 лет. В последние два сезона дуэт брал серебро на чемпионатах страны.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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