Худайбердиева и Базин: «Мы продолжаем кататься и выступать, заявления о завершении карьеры нет. Не видим смысла комментировать слухи»
Фигуристы Худайбердиева и Базин прокомментировали новость о завершении карьеры.
Сегодня ТАСС и «Р-Спорт» сообщили, что чемпионы России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершат карьеру в конце сезона.
«Мы продолжаем кататься и выступать. Очень надеемся, что попадем на «Русский вызов». Заявления о завершении карьеры нет. Мы члены сборной команды страны.
Источники иногда владеют той информацией, о которой нам самим даже неизвестно, поэтому не видим смысла комментировать слухи», – сказали Худайбердиева и Базин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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