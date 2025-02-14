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  • Худайбердиева и Базин: «Мы продолжаем кататься и выступать, заявления о завершении карьеры нет. Не видим смысла комментировать слухи»
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Худайбердиева и Базин: «Мы продолжаем кататься и выступать, заявления о завершении карьеры нет. Не видим смысла комментировать слухи»

Фигуристы Худайбердиева и Базин прокомментировали новость о завершении карьеры.

Сегодня ТАСС и «Р-Спорт» сообщили, что чемпионы России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершат карьеру в конце сезона.

«Мы продолжаем кататься и выступать. Очень надеемся, что попадем на «Русский вызов». Заявления о завершении карьеры нет. Мы члены сборной команды страны.

Источники иногда владеют той информацией, о которой нам самим даже неизвестно, поэтому не видим смысла комментировать слухи», – сказали Худайбердиева и Базин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoЕгор Базин
logoЕлизавета Худайбердиева
Открытый турнир по шоу-программам
logoсборная России
танцы на льду
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