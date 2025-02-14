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Медина может перейти из «Спартака» в «Васко да Гама»

Хесус Медина может продолжить карьеру в «Васко да Гама».

Об этом сообщает Corujão Vascaíno.

Клуб из Рио-де-Жанейро, вероятно, планирует арендовать вингера «Спартака» с опцией выкупа.

Ранее стало известно, что красно-белые ищут варианты для продажи 27-летнего парагвайца.

В 14 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету Медины 1 гол и 2 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Corujão Vascaíno
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