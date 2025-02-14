Норвегия и ряд других стран намерены опротестовать решение ISU допустить Россию и Беларусь к отбору на Олимпийские игры-2026

Ряд стран собирается опротестовать решение ISU о допуске России к отбору на ОИ.

20 декабря совет Международного союза конькобежцев (ISU) объявил о допуске к олимпийской квалификации российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Как сообщает NTB, в последние месяцы велись переговоры между несколькими национальными федерациями, включая норвежскую, о том, как следует реагировать на это решение. В итоге было составлено письмо протеста, которое направят в ISU.

«Мы провели тщательное внутреннее обсуждение и дали свою оценку. Нас не удивило то, что это произошло, но удивила формулировка, а также то, что ISU решил стать первым [в вопросе допуска россиян и белорусов].

Мы хотим создать более широкий фронт против ISU, объединив несколько стран. Многие уже дали обратную связь, что реакция необходима.

Считаем печальным, что ISU принял такое решение, в то время как ни один другой зимний олимпийский вид спорта пока не согласился на это. Норвегия ранее выступала за недопуск россиян», – заявила президент Ассоциации конькобежцев Норвегии Мона Адольфсен.