17

Норвегия и ряд других стран намерены опротестовать решение ISU допустить Россию и Беларусь к отбору на Олимпийские игры-2026

Ряд стран собирается опротестовать решение ISU о допуске России к отбору на ОИ.

20 декабря совет Международного союза конькобежцев (ISU) объявил о допуске к олимпийской квалификации российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. 

Как сообщает NTB, в последние месяцы велись переговоры между несколькими национальными федерациями, включая норвежскую, о том, как следует реагировать на это решение. В итоге было составлено письмо протеста, которое направят в ISU. 

«Мы провели тщательное внутреннее обсуждение и дали свою оценку. Нас не удивило то, что это произошло, но удивила формулировка, а также то, что ISU решил стать первым [в вопросе допуска россиян и белорусов]. 

Мы хотим создать более широкий фронт против ISU, объединив несколько стран. Многие уже дали обратную связь, что реакция необходима.

Считаем печальным, что ISU принял такое решение, в то время как ни один другой зимний олимпийский вид спорта пока не согласился на это. Норвегия ранее выступала за недопуск россиян», – заявила президент Ассоциации конькобежцев Норвегии Мона Адольфсен.  

Опубликовано: Полина Лоцик
logoсборная России жен (шорт-трек)
logoсборная России жен (коньки)
logoсборная России (шорт-трек)
сборная Беларуси
шорт-трек
logoсборная России (коньки)
Ассоциация конькобежцев Норвегии
logoсборная России
Политика
logoISU
олимпийская квалификация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макар Игнатов: «Не считаю, что лучшая короткая программа в сезоне, на чемпионате России было лучше. Была борьба за прыжки, доволен, что чисто откатал»
2 минуты назад
Владислав Дикиджи: «Моя задача – катать для себя. Не соперничаю, а стараюсь прокатать так, чтобы мне было приятно»
410 минут назад
⚡ Финал Гран-при России. Кондратюк выиграл короткую программу, Гуменник – 2-й, Семененко – 3-й, Дикиджи – 4-й
210613 минут назад
Мозалев о финале Гран-при России: «Очень расстроился, когда поменяли критерии отбора посередине сезона, ничего не говоря никому, было обидно»
1024 минуты назад
Наталья Бестемьянова: «Не особо понимаю, зачем обсуждать Бойкову и Козловского. Их психологические проблемы пусть решают тренеры»
438 минут назад
Петр Гуменник: «Шансы на Олимпиаду‑2026 – 5%. В основном рассчитываю на Игры-2030»
1148 минут назад
Евгений Семененко: «Позитивные впечатления после возвращения программы. Уже успел соскучиться, новые эмоции»
357 минут назад
Анастасия Мишина: «Собираться на произвольную с большим отрывом после короткой сложнее. Подсознательно есть такое, будто уже выиграли»
1сегодня, 13:05
Ирина Роднина: «Не исключаю, что переговоры Путина и Трампа могут затронуть и спорт. А это может положительно сказаться на допуске россиян»
29сегодня, 12:42
Ясмина Кадырова: «В произвольной программе хотели бы зарядить позитивом, подарить удовольствие зрителям. В планах – расти, кататься без ошибок»
сегодня, 12:24
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
сегодня, 12:37
Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут ритм-танцы
25вчера, 16:13
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
10вчера, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
вчера, 14:09
Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
12вчера, 08:15
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
112 февраля, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
1612 февраля, 18:12
Роднина о Винер: «Не редкое, но очень ценное явление в российском спорте»
112 февраля, 17:31
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита победили, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е, Танака и Нишияма – 3-и
12 февраля, 11:27
Чайковская, Качушкин и Кожемякина вошли в состав исполкома ФФККР
11 февраля, 13:36
Рекомендуем