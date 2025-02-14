Брезаз-Буше выиграла четвертое золото ЧМ в карьере, у Пройс первая личная медаль за 10 лет, Минккинен впервые поднимется на подиум

Француженка Жюстин Брезаз-Буше выиграла четвертое золото ЧМ в карьере.

Сегодня она победила в спринте на чемпионате мира в Ленцерхайде. Для француженки это 10-я награда ЧМ в карьере (4-3-3).

Серебро завоевала немка Франциска Пройс. Это ее первая личная награда на чемпионате мира за десять лет – в Контиолахти в 2015 году она взяла серебро в масс-старте. Всего на ее счету девять наград ЧМ (1-6-2).

Третьей стала финка Суви Минккинен, для нее это первая награда на чемпионатах мира. Последний раз представительница Финляндии брала медаль в 2017 году – Кайса Мякяряйнен завоевала бронзу в масс-старте на ЧМ в Хохфильцене.