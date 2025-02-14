Дмитрий Козловский: «Чем-то помочь Бойковой лично я не могу, Александра должна сама решить свои вопросы. Она это может сделать»

Козловский прокомментировал неудачный прокат короткой в финале Гран-при России.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с ошибками откатали короткую программу в финале Гран-при в Красноярске. Они получили за прокат 72,63 балла.

«Какие могут быть мысли? Обидно. Обидно, что не получается. К сожалению, мне кажется, уже чем-то помочь Александре лично я не могу. Она уже должна сама решить свои вопросы. Она это может сделать. Она человек очень сильный, очень надежный, самоуверенный. Но, к сожалению, складывается вот так.

Бывают такие сезоны. Бывает, что что-то не получается. К сожалению, у нас такой период выпал на этот год. Ну... приходится отталкиваться от того, что есть. В любом случае в Сашу лично я верю. Верят тренеры. Мне кажется, что все-таки какие-то перспективы при условии совместной хорошей работы у нас есть.

В произвольной хотим выступить чисто. Выиграть? Прокатать чисто – начнем с этого, а там посмотрим.

Я думаю, дело в психологии. В работе никаких проблем нет, нет проблем в тренировках. Вы видели шестиминутку – прекрасный прыжок, прекрасный выброс. Ничто не предвещало беды», – передает слова Козловского корреспондент Спортс’’ Мария Селенкова.