Ливо забил 41-й гол в сезоне, до рекорда Мозякина – 7 шайб. Форвард «Салавата» набрал очки в 9-й игре подряд

Джош Ливо набрал очки в 9 матчах подряд.

Нападающий «Салавата Юлаева » забил гол в игре Фонбет чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:0).

Он продлил свою результативную серию до 9 матчей. На этом отрезке Джош Ливо набрал 17 (13+4) баллов.

Всего на его счету 64 (41+23) очка в 48 играх сезона-2024/25. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов КХЛ .

До рекорда Сергея Мозякина по количеству шайб за один чемпионат (48 за «Металлург» в сезоне-2016/17), форварду осталось отличиться 7 раз.