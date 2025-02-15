Мареска про 0:3 с «Брайтоном»: «Худший матч «Челси» при мне. Но в плане контроля игры и владения мячом мы справились. Мы на 4-м месте и боремся за еврокубки»
«Этот результат – разочарование во всем. Конечно, нам очень жаль болельщиков, которые приходят сюда. В таком положении нам нужно действовать гораздо лучше, чем сегодня.
В плане контроля игры и владения мячом мы справились. Но я говорил перед игрой, что когда у тебя нет никого, кто мог бы представлять угрозу, нужно искать другие решения. Речь идет не только о моментах.
Есть много вещей, которые мы должны делать лучше. У нас впереди еще много матчей, и мы все еще находимся в хорошем положении. Сейчас у нас такой момент, когда мы чувствуем, что можем легко пропустить и не забить. До гола у них было не так много моментов.
Мне жаль болельщиков. Это не та игра, которую мы должны показывать, особенно на таком отрезке сезона. Нам нужно держаться вместе.
Я всегда чувствую давление. Сегодня худшая игра при мне. Но мы все еще на четвертом месте и в борьбе за еврокубки», – сказал тренер «Челси».
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