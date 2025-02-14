Доминик Гашек: «К Путину на вечеринку меня приглашали дважды, но я не ходил – говорил, что лучше выпью пива с друзьями. Понятия не имел, куда движется его политика»
Под вечеринкой бывший голкипер сборной Чехии подразумевает игру в хоккей с лидером государства. События происходили во время игры Гашека за «Спартак» в сезоне-2010/11.
«Меня дважды приглашали на вечеринку к Владимиру Путину. Я не ходил, но не потому, что имел что-то против Путина – я хотел провести время с партнерами по команде.
Понятия не имел, в каком направлении движется его политика. Я играл в хоккей и был сосредоточен только на этом.
Все в команде были в шоке: «Там будет Путин, а ты не хочешь идти?» Я говорил, что лучше выпью пива с друзьями. Позже я понял, что для них значит Путин.
Я был в России как игрок и вел себя как игрок. Мне незачем было идти на вечеринку к Путину», – сказал Доминик Гашек ютуб-каналу «Дмитрула».
Гашек о решении ИИХФ: «Хватит врать – русских не допускают только по одной причине. Рад, что хоккей остается без них и белорусов, но люди не дураки. Никогда не одобрю такое поведение»
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