Бурлакова выиграла золото в спринте на чемпионате Европы по велотреку, Лысенко завоевала бронзу
Яна Бурлакова победила в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке.
Турнир проходит в бельгийском Хесден-Золдере.
В финале Бурлакова одержала победу над британкой Риан Эдмундс. Бронзу завоевала еще одна россиянка Алина Лысенко, победившая в заезде за бронзу итальянку Мириам Вече.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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