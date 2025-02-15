Бурлакова выиграла золото в спринте на чемпионате Европы по велотреку, Лысенко завоевала бронзу

Яна Бурлакова победила в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке.

Турнир проходит в бельгийском Хесден-Золдере. В финале Бурлакова одержала победу над британкой Риан Эдмундс. Бронзу завоевала еще одна россиянка Алина Лысенко, победившая в заезде за бронзу итальянку Мириам Вече. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.