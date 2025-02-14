Александр Овечкин: «Не буду включать Турнир четырех наций. Смысл смотреть то, где не участвует Россия?»
Александр Овечкин заявил, что не будет смотреть Турнир четырех наций.
Соревнование с участием Канады, Швеции, США и Финляндии проходит в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля.
– Евгений Малкин говорил в интервью «Матч ТВ», что ему интересен Турнир четырех наций, который проходит в НХЛ. А вы будете смотреть?
– Я думаю, что не буду включать Турнир четырех наций. А смысл смотреть то, где не участвует сборная России?
– Лучше потренироваться во время отпуска в Майами и голову разгрузить?
– Конечно, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Самсонов об Овечкине: «Саня обычно кричит всем вратарям нашим: «Сейчас я тебе зафигачу». Хет-трик сделал с «Вегасом», я тоже вошел в историю, помог чуть-чуть. Главное – рекордную не пропустить»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем