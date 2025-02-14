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Александр Овечкин: «Не буду включать Турнир четырех наций. Смысл смотреть то, где не участвует Россия?»

Александр Овечкин заявил, что не будет смотреть Турнир четырех наций.

Соревнование с участием Канады, Швеции, США и Финляндии проходит в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля.

– Евгений Малкин говорил в интервью «Матч ТВ», что ему интересен Турнир четырех наций, который проходит в НХЛ. А вы будете смотреть?

– Я думаю, что не буду включать Турнир четырех наций. А смысл смотреть то, где не участвует сборная России?

– Лучше потренироваться во время отпуска в Майами и голову разгрузить?

– Конечно, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Самсонов об Овечкине: «Саня обычно кричит всем вратарям нашим: «Сейчас я тебе зафигачу». Хет-трик сделал с «Вегасом», я тоже вошел в историю, помог чуть-чуть. Главное – рекордную не пропустить»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
logoТурнир четырех наций
logoНХЛ
logoВашингтон
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoМатч ТВ
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