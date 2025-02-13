Финал Гран-при России. Дикиджи, Семененко, Кондратюк, Лутфуллин, Гуменник, Игнатов и Алиев выступят с короткими программами
Дикиджи, Семененко, Кондратюк выступят с короткими программами в финале Гран-при.
Соревнования стартуют в Красноярске 14 февраля.
Гран-при России по фигурному катанию
Финал
Красноярск
Мужчины, короткая программа
Начало – 15:25 по московскому времени (14 февраля), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Дмитрий Алиев
Петр Гуменник
Владислав Дикиджи
Макар Игнатов
Марк Кондратюк
Глеб Лутфуллин
Иван Попов
Роман Савосин
Даниил Самсонов
Евгений Семененко
Николай Угожаев
Андрей Мозалев
ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок станут известны позже.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем