Финал Гран-при России. Дикиджи, Семененко, Кондратюк, Лутфуллин, Гуменник, Игнатов и Алиев выступят с короткими программами

Дикиджи, Семененко, Кондратюк выступят с короткими программами в финале Гран-при.

Соревнования стартуют в Красноярске 14 февраля.

Гран-при России по фигурному катанию

Финал

Красноярск

Мужчины, короткая программа

Начало – 15:25 по московскому времени (14 февраля), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Дмитрий Алиев

Петр Гуменник

Владислав Дикиджи

Макар Игнатов

Марк Кондратюк

Глеб Лутфуллин

Иван Попов

Роман Савосин

Даниил Самсонов

Евгений Семененко

Николай Угожаев

Андрей Мозалев

ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок станут известны позже.

Расписание финала Гран-при России в Красноярске