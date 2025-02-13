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  • Поражения «Милана», «Монако» и «Аталанты» в ЛЧ, «Ливерпуль» на 98-й упустил победу в дерби, «Зенит» арендовал Мимовича, прокуратура просит 2,5 года для Рубиалеса, Франция выиграла смешанную эстафету и другие новости
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Поражения «Милана», «Монако» и «Аталанты» в ЛЧ, «Ливерпуль» на 98-й упустил победу в дерби, «Зенит» арендовал Мимовича, прокуратура просит 2,5 года для Рубиалеса, Франция выиграла смешанную эстафету и другие новости

1. В Лиге чемпионов в среду не было топовых вывесок, а вот осечки фаворитов случились. «Брюгге» на 94-й вырвал победу у «Аталанты» (2:1) после сомнительного пенальти, «Милан» проиграл «Фейеноорду» (0:1) в гостях из-за ошибки Меньяна на 3-й минуте, «Монако» дома уступил «Бенфике» (0:1, Трубин опять не пожал руку Головину), и лишь «Бавария» обыграла «Селтик» на выезде (2:1) благоаря голам Кейна и Олисе.

2. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» на «Гудисоне» – 2:2! Тарковски забил на 98-й, у Салаха гол и ассист на Мак Аллистера. После матча игроки устроили потасовку: Дукуре отпраздновал гол перед фанатами «красных», его, Джонса и Слота удалили.

«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 7 очков после 24-го тура АПЛ. «Ноттингем» – третий, «Ман Сити» – пятый, «МЮ» – тринадцатый.

3. Франция выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде. Чехия – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я, Швеция – 5-я.

4. Прокуратура окончательно запросила 2,5 года тюрьмы для экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса по делу о поцелуе с Эрмосо. 

5. «Зенит» арендовал защитника Огнена Мимовича у «Фенербахче» до конца сезона.

6. «Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании, «Реал» – с «Сосьедадом».

7. Полузащитник «Арсенала» Кай Хавертц выбыл до конца сезона из-за травмы задней поверхности бедра, пишет The Athletic. 

8. В Фонбет чемпионате КХЛ «Локомотив» проиграл минскому «Динамо», «Трактор» уступил «Металлургу».

9. Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина не планируют включать в запас на олимпийский отбор. ФФККР рассматривает вариант заявки одного из молодых дуэтов, пишет «Р-Спорт».

А Григорий Федоров снялся с финала Гран-при России в Красноярске из-за болезни. Его заменит Мозалев.

10. Турнир четырех наций. Сборная Канады одолела Швецию (4:3 ОТ) в стартовом матче, Сидни Кросби сделал три голевые передачи.

11. Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике после 24 лет работы.

12. НБА. «Даллас» принимает «Голден Стэйт», 37 очков Дюрэнта не спасли «Финикс» в игре с «Хьюстоном». Другие результаты – здесь.

13. «Барселона» и Роберт Левандовски согласовали продление контракта на год.  

14. Боксер Александр Усик заявил, что проведет два боя и завершит карьеру: «Мне осталось полтора-два года в боксе».

15. Трансфер Ивана Илича в «Спартак» может сорваться из-за проблем с переводом средств и неудовлетворительных результатов медосмотров.

16. На ЧМ-2034 не будет алкоголя, заявил посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар Аль Сауд: «Не хотим менять нашу культуру ради кого-то. Вы что, не можете жить без выпивки?»

17. В «МЮ» считают, что новая волна сокращений позволит экономить около 45 млн фунтов в год. В клубе не опровергли, что могут уволить 100-200 сотрудников.

18. Матч Первенства Петербурга среди девушек 2009 года завершился с разницей в 267 очков. Федерация баскетбола Санкт-Петербурга аннулировала результат.

Цитаты дня.

Медведев о словах Дркушича, что «Зенит» – народная команда: «У нас другое название: Санкт-Петербург – столица российского футбола»

Защитник «Крыльев» Ороз: «Мне больше нравится в России, чем в Европе. Моя девушка в Австрии боится выходить из дома ночью одна, в Германии все грязное»

Сперцян о Европе: «Я хочу уехать, но не могу кинуть «Краснодар». От «Ланса» было самое конкретное предложение. По «ПСЖ» – агент был в Париже, у Сафонова спросили за меня»

Семак о «Зените» в ЛЧ: «О топ-8 речь не идет, мы понимаем прекрасно уровень турнира. С какими-то командами Лиги Европы, Лиги конференций мы можем конкурировать»

Дмитрий Васильев: «Чемпионат мира по биатлону – это первенство мошенников и легализованных допингистов. Без российских спортсменов он не представляет значения»

Лепехин о кричалке «Соболев – ######!» от фанатов «Спартака»: «Что он сделал? Убил кого-то? На трибунах сидят дети, жены футболистов. Это поведение не слишком адекватных людей»

«Трагедия сегодняшнего футбола – контакты. Сначала все прыгали как пингвины, теперь будем бегать как пингвины. Я больше не понимаю правил». Гасперини о пенальти в ворота «Аталанты»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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