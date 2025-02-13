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Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук покажут короткие программы

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выступят в финале Гран-при России.

14 февраля пары покажут короткие программы в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию

Финал

Красноярск

Пары, короткая программа

Начало – 14:00 по московскому времени (14 февраля), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Дарья Андреева – Александр Акимов

Алиса Блинникова – Алексей Карпов

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Ясмина Кадырова – Илья Миронов

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок станут известны позже.

Расписание финала Гран-при России в Красноярске

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Александр Акимов
Алексей Карпов
результаты
logoАлександр Галлямов
logoСерия Гран-при России
Артем Грицаенко
Алиса Блинникова
logoсборная России
logoДмитрий Евгеньев
logoДмитрий Козловский
logoАнастасия Мишина
Дарья Андреева
logoНаталья Хабибуллина
Илья Миронов
logoАнастасия Мухортова
logoЯсмина Кадырова
logoАлександра Бойкова
пары
Елизавета Осокина
logoИлья Княжук
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