Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук покажут короткие программы
Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выступят в финале Гран-при России.
14 февраля пары покажут короткие программы в Красноярске.
Гран-при России по фигурному катанию
Финал
Красноярск
Пары, короткая программа
Начало – 14:00 по московскому времени (14 февраля), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Дарья Андреева – Александр Акимов
Алиса Блинникова – Алексей Карпов
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Ясмина Кадырова – Илья Миронов
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок станут известны позже.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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