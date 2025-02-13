Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук покажут короткие программы

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выступят в финале Гран-при России.

14 февраля пары покажут короткие программы в Красноярске. Гран-при России по фигурному катанию Финал Красноярск Пары, короткая программа Начало – 14:00 по московскому времени (14 февраля), прямая трансляция – на сайте Первого канала. Участники Дарья Андреева – Александр Акимов Алиса Блинникова – Алексей Карпов Александра Бойкова – Дмитрий Козловский Ясмина Кадырова – Илья Миронов Анастасия Мишина – Александр Галлямов Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев Елизавета Осокина – Артем Грицаенко Наталья Хабибуллина – Илья Княжук ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок станут известны позже. Расписание финала Гран-при России в Красноярске