Подозреваемый в избиении комментатора Скворцова задержан в Новосибирске

Подозреваемый в избиении Романа Скворцова задержан в Новосибирске.

Комментатор попал в реанимацию с травмой головы в ночь на 9 февраля в Новосибирске, где проходил Фонбет Матч звезд КХЛ .

Сообщалось, что Скворцова избили возле бара, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Появилось видео со Скворцовым у бара в Новосибирске.

«Сотрудниками полиции было установлено, что мужчина получил телесные повреждения в результате конфликтной ситуации с группой лиц. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены лица, причастные к данному противоправному деянию.

В настоящее время в Отделе полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску находится гражданин, возможно причастный к совершению данного преступления», – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.