Подозреваемый в избиении комментатора Скворцова задержан в Новосибирске
Комментатор попал в реанимацию с травмой головы в ночь на 9 февраля в Новосибирске, где проходил Фонбет Матч звезд КХЛ.
Сообщалось, что Скворцова избили возле бара, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Появилось видео со Скворцовым у бара в Новосибирске.
«Сотрудниками полиции было установлено, что мужчина получил телесные повреждения в результате конфликтной ситуации с группой лиц. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены лица, причастные к данному противоправному деянию.
В настоящее время в Отделе полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску находится гражданин, возможно причастный к совершению данного преступления», – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.
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