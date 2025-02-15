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Винисиус хочет зарабатывать 25 млн евро в год чистыми в «Реале» – на 10 млн больше Мбаппе и Беллингема (Cadena SER)

Винисиус Жуниор хочет получать больше всех в «Реале» по новому контракту.

По данным Cadena SER, бразилец желает зарабатывать 25 млн евро в год чистыми.

Агент Винисиуса уже провел несколько встреч с представителями клуба. На первой условия бразильца отклонили. Во втором случае игрока попросили объяснить финансовые требования. Во время очередного раунда будут оцениваться различные варианты достижения соглашения.

Отмечается, что на сегодняшний день Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Винисиус зарабатывают по 15 млн евро чистыми в год. Если Винисиус будет получать 25 млн, англичанин и француз захотят улучшить условия.

Журналист Cadena SER Антонио Ромеро уверен, что «Реал» не даст Винисиусу зарплату в 25 млн и бразилец точно не будет зарабатывать больше Мбаппе. Кроме того, мадридцы не могут и не будут конкурировать с саудовцами, которые хотят подписать бразильского вингера.

Опубликовано: Sports
Источник: Cadena Ser
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
logoРеал Мадрид
деньги
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
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