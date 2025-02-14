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  • Россия сыграет с Нигерией и Замбией, Большунов победил в Италии, выигрыш СКА, Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2024-м, Кубок мира-2028 пока без наших и другие новости
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Россия сыграет с Нигерией и Замбией, Большунов победил в Италии, выигрыш СКА, Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2024-м, Кубок мира-2028 пока без наших и другие новости

1. Футбольная сборная России в марте сыграет с Замбией в Москве, 6 июня – с Нигерией дома, 10-го – с Беларусью на выезде.

2. В Фонбет чемпионате КХЛ СКА обыграл «Барыс», ЦСКА уступил «Сочи», московское «Динамо» победило «Спартак», «Сибирь» была сильнее «Лады». 

СКА первым забросил 200 шайб в регулярке. У петербуржцев 8 сезонов с 200+ голами – больше всех.

3. Александр Большунов выиграл масс-старт на 30 км классикой в Италии, Бусин уступил 14 секунд. Организаторы гонки Sudtirol Moonlight Classic убрали российский флаг напротив фамилии Большунова в стартовом протоколе.

4. НХЛ объявила о проведении Кубка мира в 2028 году с участием минимум 8 сборных. Решение по России пока не принято.

5. В первых стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна обыграл в гостях «Мидтьюлланд» (2:1), ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева уступил ФКСБ (1:2), «Фенербахче» Жозе Моуринью дома разгромил «Андерлехт» (3:0), «Рома» и «Порту» сыграли вничью (1:1).

В стыках Лиги конференций «Бетис» разгромил «Гент» (3:0, Антони вновь забил), «Хайденхайм» на выезде победил «Копенгаген» (2:1).

6. Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2024 году с доходом 260 млн долларов. Карри – 2-й, Фьюри – 3-й, Месси – 4-й, Леброн, Неймар, Усик и Мбаппе – в топ-10.

7. Фигуристку Алину Горбачеву рассматривают главной запасной на олимпийский квалификационный турнир, пишет «Р-Спорт».

8. «Макларен» первым в «Ф-1» показал болид-2025 в камуфляжной ливрее.

9. Турнир четырех наций. Сборная США разгромила Финляндию (6:1), забросив 4 безответные шайбы в третьем периоде (из них три – за 2 минуты 45 секунд в начале отрезка). Братья Ткачаки записали в актив по дублю. 

10. Сотрудник ФИФА арестован в США по подозрению в сексе с 14-летним мальчиком. Его отстранили от работы.

11. НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» на выезде, «Миннесота» дома справилась с «Оклахомой» и другие результаты

12. Волейболистка Юлия Бровкина покинула «Локомотив» после конфликта с Каракурт.

13. В Катаре пригрозили выводом инвестиций из «ПСЖ» и beIN Sports из-за судебного дела в отношении Аль-Хелайфи.

14. Единая лига ВТБ. «Зенит» прервал победную серию УНИКСа, ЦСКА разгромил «Астану» и вернулся на 1-е место.

15. Король Великобритании Карл III посетил базу и стадион «Тоттенхэма». Королю подарили копию золотого петушка и мяч с матча НФЛ в Лондоне.

16. Лукас Пакета получил желтую карточку в день рождения брата, чтобы он заработал на ставке. Игроку «Вест Хэма» и Бразилии грозит длительная дисквалификация.

17. Выложивший фото пениса дрессировщик орла-талисмана «Лацио» подаст в суд на президента клуба за увольнение: «Я показал результат хирургической операции. Это была ошибка коммуникации».

Цитаты дня.

«В Германии дороги хуже, чем в России. Да, есть автобаны, но в городе все наоборот». Савичев о жизни в Европе

Медведев про «Соболев – ######!» от фанатов «Спартака»: «Обидно проигрывать 0:3, но это некрасиво. Из Москвы, в отличие от Петербурга, есть дешевые рейсы в Эмираты, вас больше, а вы себя так ведете»

Артига сравнил Овечкина и Гретцки: «Кто выигрывает чемпионаты мира, тот и лучший. Марадона был лучше Месси, пока Лионель не выиграл ЧМ»

Депутат Журова: «Раз Путин и Трамп затронули тему урегулирования ситуации в Украине, стоит ожидать скорого снятия санкций с российского спорта. Мы вернемся с флагом в ближайшее время»

Воспитанник «Зенита» Симонян о Швейцарии: «Превышение скорости чуть ли не равносильно убийству. В тюрьму могут посадить, если едешь 80 км/ч, а не 30. Игроку «Базеля» запретили въезд в страну»

«Не воспринимаю украинцев врагами, они снова будут играть в чемпионате России, время лечит. Для меня все из стран СНГ – братья». Попов о конфликте

Анхель Ди Мария: «Месси – лучший в истории. Криштиану всегда старался быть лучшим, но он просто родился в неудачное время. Лео коснулись волшебной палочкой» 

Тетрадзе о распаде СССР: «Трагедия для всех, 15 республик были как большая семья. Это была империя, страна, которая весь мир держала. Такая мощь была!»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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