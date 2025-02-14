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«Брайтон» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Челси» сыграет в гостях с «Брайтоном» в 25-м туре АПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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