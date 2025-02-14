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Галицкий вложил более 3,5 млрд рублей в «Краснодар» в 2024 году («РБ Бизнес»)

Стало известно, сколько Сергей Галицкий потратил на «Краснодар» в прошлом году .

Бизнесмен и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в 2024 году лично вложил в клуб 3,65 млрд рублей. Об этом сообщил «РБ Бизнес», ознакомившись с финансовой отчетностью краснодарского клуба.

Отмечается, что в 2023 году со стороны Галицкого вложений не было, а в 2022 году бизнесмен передал «Краснодару» 5,3 млрд рублей.

Также сообщается, что еще 1,9 млрд рублей «Краснодару» заплатили аффилированные с Галицким «Лаврено Лимитед» и «Лаврено Ме Проджект Менеджмент» за спонсорские услуги.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Галицкий
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
бизнес
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